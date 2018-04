City-United : Kompany et Lukaku titulaires, De Bruyne sur le banc, Fellaini absent (Live 18h30)

Après une saison rondement menée, les Cityzens de Pep Guardiola peuvent inscrire un cinquième titre à l'actif de l'institution du nord de l'Angleterre. Pour ce faire, City devrvenir à bout des hommes de José Mourinho. Une victoire dans ce derby suffirait aux Skyblues pour décrocher le précieux sésame en Premier League. Vainqueur sur la pelouse des Red Devils en décembre dernier sur le score de 1-2, City aura à cœur de prouver une nouvelle fois qu'il est bien le club de la ville de Manchester.

A City, Pep Guardiola surprend en ne titularisant pas Kevin De Bruyne qui débute donc sur le banc contrairement à Vincent Kompany qui, est, lui, bien confirmé au sein de la défense des leaders de la Premier League

Chez les Red Devils, Romelu Lukaku, élu homme du mois de mars par les supporters à Manchester United, est aligné d'entrée de jeu. Ce n'est, par contre, pas le cas de Marouane Fellaini qui ne figure pas sur la feuille de match.

Du côté d'Old Trafford, la lutte pour la deuxième place bat son plein. Avec seulement deux unités d'avance sur les Reds de Jurgen Klopp et quatre sur les Spurs de Mauricio Pochettino, Manchester United ne peuvent plus se permettre de laisser filer de précieux points et voudront enchaîner avec une cinquième victoire de rang en championnat.

Ce derby s'annonce donc sous haute tension, surtout après la défaite des Citizens ce mercredi à Anfield en quart de finale aller de la Champions League. Les Skyblues voudront laver l'affront de cette semaine, tandis que les Red Devils n'accepteraient pas de voir le trophée soulevé par leurs principaux rivaux. Alors qui de City ou de United s'imposera à l'Etihad Stadium ? Réponse dès 18h30.