City, sans Kompany mais avec un De Bruyne décisif, se rapproche des records

Privés de Vincent Kompany, légèrement blessé, les Cityzens se voyaient dignement reçus en ce déplacement dominical par leurs rivaux londoniens. Les bulles des supporters des Hammers se joignaient à la haie d’honneur réservée par leurs joueurs... à laquelle les Mancuniens, déjà champions, répondaient en s'imposant 1-4.

Manchester City, avec Kevin De Bruyne titulaire, ne tardait pas à mettre la machine en marche. Sur une action très bien construite, Ilkay Gundogan ne parvenait pas à tromper le portier adverse, Adrian (8e). Cinq minutes plus tard, les hommes de Pep Guardiola trouvaient la faille via un tir de Leroy Sané dévié par la tête de Patrice Evra (0-1, 13ème).

Les locaux réagissaient directement par l’entremise de Manuel Lanzini mais son extérieur du pied n’inquiétait pas Ederson, attentif sur sa ligne (15e). Raheem Sterling répondait directement par une frappe à la 19ème. Quelques minutes plus tard, les Cityzens doublaient la mise sur un centre de De Bruyne, propulsé au fond des filets par Declan Rice (26ème). Ils atteignaient par la même occasion la barre des cent réalisations en Premier League cette saison.

Manchester City gardait alors le contrôle du match et se procurait par la suite de nouvelles occasions. Sané loupait notamment un face à face avec Adrian à la 34ème. Mais les hommes de David Moyes ne se laissaient pas abattre par la furie mancunienne. Un but de Marko Arnautovic était tout d’abord annulé pour une faute sur Ederson, avant que Aaron Cresswell ne transforme un coup-franc obtenu devant la surface des hommes de Guardiola (1-2, 42ème). Avant la mi-temps, De Bruyne, par deux fois, puis Sterling, alertaient à nouveau le portier de West Ham.

Dès la reprise, les Cityzens poursuivaient sur leur lancée et Gabriel Jesus concluait parfaitement une action menée par Sterling (1-3, 53ème). Quelques minutes plus tard, une faute sur l'ailier anglais dans le rectangle n’était pas sifflée par l’arbitre du jour, Monsieur Neil Swarbrick. Par la suite, De Bruyne et Sterling, en face à face, loupaient l’occasion d’alourdir le score.

Une opportunité que ne manquait pas le Brésilien Fernandinho, quelques minutes plus tard. A la base et à la finition de cette action, le Mancunien fixait les chiffres à 1-4 sur un assist de Sterling. Avec cette nouvelle réalisation, Manchester City comptabilise 102 buts en Premier League cette saison, soit un de moins que le record de Chelsea en 2009-2010.

Au classement, les hommes de Guardiola possèdent 93 points et se rapprochent également du record établi par Chelsea, avec 95 points en 2004-2005. Ils égalent par la même occasion le record de 30 victoires en Premier League, réalisé l’an dernier par les Blues. Ils deviennent aussi la première équipe de l’histoire de la Premier League à posséder 4 joueurs ayant délivré au moins 10 passes décisives en une saison.