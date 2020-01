City, sans KDB, poursuit l'aventure en FA Cup, Praet qualifié, replay pour Dendoncker à United

Pour son entrée en lice en FA Cup, Manchester City, tenant du titre, s’est imposé sans forcer (4-1) face à Port Vale, formation de League Two (D4). Pep Guardiola avait laissé plusieurs titulaires au repos, dont Kevin De Bruyne.

Leicester, sans Youri Tielemans, qui a lui aussi pu souffler un peu, mais avec Dennis Praet durant toute la rencontre, s’est de son côté qualifié pour les seizièmes de finale après sa victoire 2-0 face à Wigan, club de Championship (D2).

Enfin, dans le match "au sommet" de la journée entre Wolverhampton et Manchester United, les deux équipes de Premier League n’ont pas réussi à se départager (0-0) et se retrouveront donc à Old Trafford pour le "replay". Leander Dendoncker a disputé toute la rencontre avec les Wolves.