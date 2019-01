City poursuit tranquillement sa route en Cup, capitaine KDB à l'assist

Manchester City n'a pas éprouvé de difficulté pour décrocher sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe d'Angleterre. Rotherham United n'a pas fait le poids. Les joueurs de Championship (D2) ont été balayés par les Cityzens du capitaine Kevin De Bruyne (7-0). Vincent Kompany a été laissé au repos.



Inspiré par le brassard, KDB a montré la voie à ses équipiers. C'est lui qui a isolé Raheem Sterling sur l'action qui a amené le premier but de la rencontre (12e). Bien en jambes, le Diable rouge, toujours en phase de reprise, a été remplacé à la 67e minute.



Les Mancuniens ont géré sereinement ce match. Bien aidés par les erreurs de leurs adversaires en fin de première mi-temps. Un contrôle raté de Phil Foden s'est transformé en geste décisif, grâce aussi à la sortie manquée de Marek Rodak (43e). Le gardien de Rotherham a ensuite été surpris par un tacle de son défenseur Semi Ajayi (45e+1).



Gabriel Jesus, pas en réussite jusque-là, (53e), Riyad Mahrez (73e), Nicolas Otamendi (78e) et Leroy Sané (85e) ont inscrit leur nom au marquoir en deuxième période.



Odoi buteur mais éliminé



D'autres Belges étaient engagés en FA Cup ce dimanche après-midi. C'était notamment le cas de Denis Odoi avec Fulham. Le joueur des Cottagers, lanterne rouge de Premier League, a signé son premier but de la saison d'une demi-volée à la 52e minute. Mais cela n'a pas suffi aux Londoniens pour se défaire du modeste Oldham. L'équipe de League Two (D4) a d'abord égalisé via Sam Surridge (76e) avant d'être épargnée par l'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic, imprécis sur penalty (84e). Dans la foulée, Oldham a inscrit le but de la qualification (1-2) grâce à Callum Lang (88e).

Sans Christian Kabasele, Watford s'est pour sa part imposé 0-2 face à Woking (D6) grâce aux buts de Will Hughes (13e) et Troy Deeney (75e).

Enfin Ilias Chair a particpé à la victoire 2-1 de QPR (D2) face à Leeds (D2). Le Belge de 21 ans est monté au jeu à la 84e minute.