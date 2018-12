City fête le retour de De Bruyne avec une victoire contre Everton

Manchester City s'est imposé sans forcer ce samedi après-midi face à Everton (3-1) en ouverture de la 17ème journée de Premier League. Cette rencontre a marqué le retour de Kevin De Bruyne, blessé début novembre au genou et absent lors des neuf dernières sorties des hommes de Pep Guardiola. Le Diable Rouge a joué le dernier quart d’heure de la partie. Par contre, aucune trace de Vincent Kompany sur la feuille de match.

Grâce à un doublé de Gabriel Jesus (22' et 50') et à une réalisation de Raheem Sterling (69'), les Cityzens se sont offerts une 14ème victoire en championnat (pour deux partages et une défaite) et reprennent provisoirement la première place du classement.

Les Toffees, qui ont sauvé l'honneur par Dominic Calvert-Lewin (65'), enchaînent un troisième match sans succès et restent coincés à la 7ème place.