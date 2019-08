City et un De Bruyne passeur s'imposent aisément face à West Ham

Manchester City a entamé la défense de son titre par une victoire face à West Ham United au stade olympique de Londres (0-5). Kevin De Bruyne a délivré son premier assist de la saison. Raheem Sterling a signé un triplé.



Les Cityzens ont maîtrisé leur sujet et ont répondu à Liverpool, vainqueur vendredi soir. De quoi déjà relancer le duel qui a tenu toute l'Angleterre en haleine la saison dernière.



Sans être étincelant, City a pris les devants à la 25e suite à une accélération de Kyle Walker sur la droite. Le latéral anglais a ensuite centré au premier poteau et Gabriel Jesus a surgi pour reprendre adroitement ce service puissant.



Kevin De Bruyne, titulaire dans l'entrejeu, a été relativement discret en première période. Il s'est signalé par une frappe cadrée à la 38e minute. A la 52e minute, on a retrouvé le KDB que l'on aime. Le Diable rouge a transpercé la défense balle au pied avant d'isoler Raheem Sterling qui s'est chargé du 0-2. Gabriel Jesus a pensé s'offrir un doublé mais le VAR en a décidé autrement (53e).



Manchester a connu un petit passage à vide après ce but annulé. Ederson a sorti une double parade devant Chicharito Hernandez et Manuel Lazini (73e). Une simple frayeur. Sterling, à la limite du hors-jeu, a réussi un joli enchaînement technique pour faire 0-3 (75e). Sergio Aguero, entré en cours de match, a raté un penalty avant de recevoir une deuxième chance suite à l'intervention du VAR. L'Argentin ne s'est pas loupé une deuxième fois (0-4, 84e). Dans les arrêts de jeu, Sterling a fixé le score final à 0-5, marquant au passage son 3e but de l'après-midi.