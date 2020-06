Cinq mois après sa blessure, Harry Kane est de retour en pleine forme avec Tottenham

Blessé aux ischios-jambiers face à Southampton le 1er janvier dernier, Harry Kane ne pensait pas qu'il pourrait encore jouer cette saison. Seulement, l'interruption de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus a changé la donne pour l'attaquant de Tottenham qui est totalement rétabli. "Par rapport à ma blessure, je suis content d'avoir pu bénéficier d'un peu de repos supplémentaire", a déclaré Kane sur le site des Spurs.

"Ces deux derniers mois ont été spéciaux. Tout le monde a dû s'adapter à la situation. Cela fait du bien de retrouver le terrain avec ses équipiers, retrouver le goût de la compétition en travaillant la condition physique", a ajouté l'équipier de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. "Physiquement, je me sens bien mais il faudra encore du temps avant que je puisse participer totalement aux entraînements collectifs. Je n'ai pas fait cela depuis près de six mois. Cependant, je me sens bien et j'ai hâte de pouvoir remonter sur le terrain."

En raison de la pandémie de coronavirus, la Premier League, le championnat anglais, est suspendue depuis le mois de mars et reprendra le 17 juin. Tottenham occupe actuellement la huitième place au classement, ce qui ne lui assure pas un ticket européen.