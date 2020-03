Christian Luyindama suivi attentivement par Wolverhampton et Aston Villa

Arrivé en prêt du TP Mazembe en janvier 2017, Christian Luyindama s'est engagé officiellement et définitivement avec le Standard de Liège six mois plus tard pour environ 250.000 euros.

La suite, on la connait. Le solide défenseur congolais impressionne sur notre sol et file en Turquie, à Galatasaray, en janvier 2019 contre un peu plus de 8 millions d'euros. Tout semble bien se passer chez le troisième du championnat, en lutte pour le titre.

Bientôt une nouvelle étape pour le défenseur de 26 ans ? Pas impossible car Aston Villa et Wolverhampton sont particulièrement attentifs aux prestations de Christian Luyindama. Il s'agirait d'une ascension logique finalement.