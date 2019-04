Christian Benteke grand artisan de la victoire de Palace à Arsenal, 1er but depuis un an

Crystal Palace se rendait ce dimanche à Arsenal dans le cadre de la 34ème journée de Premier League. Christian Benteke était titularisé en pointe devant Wilfried Zaha, contrairement à Michy Batshuayi qui est resté sur le banc. Et Benteke a donné raison à son entraîneur puisqu'il a ouvert le score (0-1). Son dernier but remontait à la réception de Leicester à la fin du mois d'avril 2018. Depuis il a été blessé à répétition et n'a pas gagné une place de titulaire indiscutable. Mezut Ozil a égalisé au retour de la pause (1-1). Crystal Palace a repris l'avantage à l'heure de jeu par Wilfried Zaha sur un assist de... Christian Benteke. Palace a même agrandi l'écart par McArthur. Mais Aubameyang a rendu espoir aux Gunners à un petit quart d'heure de la fin. Benteke est quant à lui sorti à dix minutes de la fin alors que Batshuayi est resté sur le banc. Le score n'a plus évolué.

Crystal Palace stagne actuellement dans les places du milieu de classement. Arsenal est lui 4ème à égalité de points avec Chelsea (66), il ne profite pas de la lourde défaite de United à Everton pour prendre ses distances.