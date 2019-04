Ce lundi, c'est au tour de Chelsea (5e) d'entrer dans la lutte. Les "Blues" peinent, mais restent toutefois sur un succès convaincant contre Brighton (3-0, mercredi soir en match en retard).

Maurizio Sarri avait alors décidé de faire place aux jeunes en alignant Hudson-Odoi et Loftus-Cheek. Les deux jeunes internationaux anglais le lui ont bien rendu avec, respectivement, une passe décisive et un but. L'Italien va-t-il continuer dans la même voie, comme lui demande son public ?

Réponse ce soir à 21h00 en live commenté sur notre site.