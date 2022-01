Une réunion de crise était prévue ce lundi entre Romelu Lukaku et l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel suite aux propos maladroits tenus dans la presse italienne par l’attaquant des Diables Rouges. Alors que certains imaginaient déjà la fin de l’aventure londonienne pour Lukaku, il semblerait que la discussion entre le Belge et son coach ait porté ses fruits.

La réconciliation entre les deux hommes semble en bonne voie. Selon Sky Sports, Romelu Lukaku aurait admis son erreur et aurait expliqué à Thomas Tuchel et au conseil d’administration de Chelsea qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club en janvier. De son côté, le technicien allemand aimerait également aller de l’avant et pourrait réintégrer Lukaku dès ce mercredi pour la demi-finale de Carabao Cup contre Tottenham.

Big Rom' était d’ailleurs de retour à l’entraînement collectif après cette discussion tant attendue. Tout est bien qui finit bien ?