Suite et fin de la saga Romelu Lukaku ? Ce mardi après-midi, Thomas Tuchel s’est exprimé en conférence de presse à la veille de la rencontre opposant Tottenham et Chelsea en demi-finales de la Carabao Cup. Sans surprise, l’entraîneur allemand est revenu sur la discussion qu’il a eue avec le buteur belge après les propos maladroits tenus par Lukaku envers son club.

"Romelu Lukaku s’est excusé et il est de retour dans l’équipe. Pour moi, il était important de comprendre que l’interview n’était pas intentionnelle de sa part. Ce n’est pas une aussi grande affaire que les gens le veulent. Nous pouvons rester calmes et accepter ses excuses", a d’emblée indiqué le coach des Blues.

Diplomate, protecteur, Tuchel a donc pris le choix d’éteindre l’incendie le plus rapidement possible : "Romelu est conscient de ce qui s’est passé et de ce qu’il a créé. Il se sent responsable de nettoyer tout ça car il nous a salis. Peut-être que cela se sentira un peu, mais il peut le gérer. Il n’a pas d’autre choix, c’est notre joueur".