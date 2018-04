Chelsea - Southampton : Pour s'offrir une place en finale de FA Cup (LIVE 16H)

Chelsea et ses Diables Rouges, Thibaut Courtois et Eden Hazard, accueillent Southampton ce dimanche dans le cadre des demi-finales de la FA Cup. Suivez notre direct commenté dès le coup d'envoi de la rencontre, qui sera donné à 16H !

La campagne 2017-2018 des Blues conservera un goût amer. Le champion en titre est complètement passé à côté de sa saison, dans les remous causés par la personnalité incandescente son entraîneur Antonio Conte, qui va sans doute quitter le club à la fin de la saison selon la presse britannique.

Les Blues végètent à la cinquième place de la Premier League, avec cinq points de retard sur les places qualificatives pour la C1. Quasi éliminés de la compétition-reine pour la deuxième fois en trois ans, ils auraient bien besoin de la FA Cup pour terminer leur saison sur une bonne note.

Il y a un peu d'espoir toutefois, les Londoniens ont enchaîné deux victoires de suite en championnat, montrant à chaque fois une certaine dose de caractère. Après avoir remonté deux buts contre... Southampton dimanche (3-2), ils sont allés chercher un succès à Burnley jeudi (1-2).

Quant à Southampton, on touche le fond. Les Saints sont relégables, à cinq longueurs du maintien. Le club de la côte sud n'y arrive plus. Mark Hughes a remplacé Mauricio Pellegrino en mars, mais le Gallois n'a pas redressé a barre. Southampton ne gagne toujours pas et semble se diriger tout droit vers la D2.