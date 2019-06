Chelsea se sépare de Gary Cahill

Gary Cahill, 33 ans, quitte Chelsea après sept années. La direction du club a décidé de ne pas prolonger le contrat du défenseur, qui se termine à la fin du mois de juin.

Arrivé en janvier 2012 en provenance de Bolton, Cahill a grandi à Chelsea. Avec les Blues, il a disputé 290 matches et marqué 25 buts toutes compétitions confondues. A Stanford Bridge, il s'est forgé un beau palmarès: deux titres (2015, 2017), deux Coupes d'Angleterre (2012, 2018), la Coupe de la Ligue 2015, la Ligue des Champions 2012 et deux Europa Leagues (2013, 2019). Le club a officialisé son départ avec un texte hommage publié ce dimanche sur son site. Cahill y est décrit comme une légende de Chelsea. "Arrivé comme un très bon défenseur de Premier League, il repart en tant que légende et capitaine de Chelsea", a écrit le club, qui rappelle principalement son rôle joué lors de la finale de Ligue des Champions en 2012 contre le Bayern Munich. Propulsé titulaire quelques mois seulement après son arrivée, l'Anglais avait tenu la baraque pendant 120 minutes en l'absence de John Terry, suspendu.

Cette saison, en bagarre avec son coach Sarri, il s'est retrouvé sur une voie de garage (8 apparitions dont deux en championnat).

Passé pro en 2004 dans son club formateur Aston Villa, il a été prêté à Burnley (2004-2005) et à Sheffield United (2007-2008). En 2008, il a rejoint Bolton où il est resté jusqu'en 2012. Il compte 61 sélections (5 buts) avec l'équipe d'Angleterre.