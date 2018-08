Chelsea se fait peur mais bat Newcastle avec un penalty d'Hazard

Newcastle-Chelsea ce dimanche soir peut sans doute se résumer à son dernier quart d’heure. Les Blues se sont imposés (1-2) après avoir douté longtemps. Eden Hazard a d’abord transformé un penalty obtenu par Marcos Alonso à la 77ème minute. Joselu égalisait ensuite d’une tête rageuse. Mais Chelsea a pu compter sur Marcos Alonso pour arracher la victoire du plat du pied. Chelsea a eu chaud mais décroche les trois points. Les Blues rejoignent Liverpool en tête du championnat avec un sans-faute. Newcastle reste en fond de classement avec une unité malgré une belle rencontre ce dimanche.

Le résumé de la rencontre:

Chelsea domine nettement le début de partie. Les Blues font le jeu et se créent les occasions, mais ils butent sur une bonne défense des Magpies.

Peu après 20 minutes de jeu, Eden Hazard est touché au mollet droit et boitille pendant quelques minutes. Mais juste après, il se procure l’occasion la plus franche du match jusque-là. Le ballon passe quand même à un mètre du but. Notre Belge s’illustre et fait danser les défenseurs adverses, il nous rassure sur son état physique. Par contre Chelsea n’est pas étincelant dans cette rencontre.

Le début de seconde période est à l’image de la première, Chelsea ne se rapproche pas suffisamment du but et n’amène pas beaucoup le danger.

Les joueurs de Chelsea montent cependant d’un cran en fin de match. Rudiger envoie une frappe superbe des 30 mètres, la barre transversale sauve Newcastle.

Et c’est finalement Eden Hazard qui montre la voie aux siens. Marcos Alonso obtient un penalty, le Belge le transforme sans trembler.

Il aura fallu attendre la fin du match pour le voir s’emballer. Les Magpies égalisent à six minutes de la fin du temps réglementaire. Joselu inscrit une tête rageuse pour remettre son équipe dans le match, 1-1.

Mais Marcos Alonso offre la victoire aux siens quelques instants plus tard, du plat du pied. Chelsea réalise le sans-faute. Newcastle s'enfonce dans le classement, toujours avec un seul point.