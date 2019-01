Chelsea s'offre Pulisic pour 64 millions, le joueur arrivera en juin à Londres

Le Borussia Dortmund a annoncé ce mercredi que son joueur américain Christian Pulisic rejoignait Chelsea. Il est transféré contre un chèque de 64 millions d'euros selon la BBC. Le milieu offensif de 20 ans restera en prêt au BVB jusqu'à la fin de la saison avant de rejoindre la capitale londonienne.

"Cela a toujours été le rêve de Christian de jouer en Premier League. Cela a certainement quelque chose à voir avec son héritage américain. Et par conséquent, nous n'avons pas trouvé d'accord pour renouveler son contrat. Dans ce contexte nous avons décidé d'accepter une offre lucrative de Chelsea, compte tenu de la fin proche du contrat du joueur" a communiqué Michael Zorc, le directeur sportif du club allemand sur le site de l'équipe.

"Pulisic est un grand joueur. Je suis certain qu'il fera tout ce qui est possible pour montrer ses qualités avec Dortmund dans les mois qui viennent et atteindre nos objectifs sportifs."

"Cet été j'irai à Chelsea, et dans une nouvelle compétition, la Premier League" a indiqué le joueur sur le site de Chelsea. "C'est un privilège d'avoir signé pour un club aussi légendaire et j'ai hâte de travailler dur pour contribuer à cette équipe de joueurs de classe mondiale."

Christian Pulisic, qui était sous contrat jusqu'en 2020 à Dortmund, est arrivé au centre de formation du BVB en 2015, à l'âge de 16 ans. Il a joué son premier match de Bundesliga en janvier 2016. Il compte 23 sélections (9 buts) en équipe nationale des Etats-Unis.

"Nous sommes heureux d'avoir signé l'un des jeunes joueurs les plus observés d'Europe" a complété Marina Granovskaia, Directrice de Chelsea. "Christian a démontré ses qualités et à 20 ans, nous croyons qu'il a le potentiel pour devenir un joueur important de Chelsea pour les années qui viennent. Nous sommes impatients de l'accueillir cet été et lui souhaitons plein de succès pour le reste de la saison à Dortmund."