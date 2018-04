Chelsea s'impose à Burnley pour la 150e de Courtois

Chelsea a ramené les trois points de Burnley (1-2). Les Blues ont engrangé un deuxième succès consécutif, sans être convaincants, et s'accrochent dans la course à la quatrième place.



Thibaut Courtois n'a pas eu grand-chose à faire pour sa 150e apparition sous le maillot de Chelsea. Eden Hazard a débuté sur le banc pour la première fois depuis le 30 décembre en Premier League. Il a disputé les 20 dernières minutes.



Antonio Conte a vu ses Blues souffrir à Southampton. Pour sa 100e rencontre sur le banc londonien, il revoit son approche tactique pour un autre déplacement délicat et avant la demi-finale de Cup. Il titularise Alvaro Morata et Olivier Giroud et laisse Eden Hazard et Willian sur le banc.



Burnley pense surtout à défendre et la première association des deux tours de l’attaque londonienne fonctionne plutôt pas mal. Giroud décroche, dévie et participe à la construction. Morata se concentre sur la finition. Le duo s'octroie les deux plus belles occasions de Chelsea. A chaque fois Nick Pope a le dernier mot face à l’Espagnol (12e et 33e).



Le gardien des Clarets avait été beaucoup moins heureux sur un centre de Moses à la 20e. Il a repoussé le ballon sur Kevin Long qui l'a placé bien involontairement au fond de ses propres filets (0-1).



Chelsea domine mais Morata continue à galvauder. N'Golo Kanté récupère et envoie brillamment l’Espagnol en duel avec Pope. Morata frappe à côté (55e).