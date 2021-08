Lukaku is back ! De retour en Premier League, Romelu n’a pas eu besoin de bien longtemps avant d’impressionner la galerie. Buteur et en très grande forme le Belge a été élu homme du match contre Arsenal ce dimanche. S’il a fait taire les derniers septiques pendant son séjour en Serie A, il est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Et pour cette première, il a déjà fait l’unanimité.

Pas un site britannique n’y échappe ce lundi matin, tout comme la presse papier : Romelu Lukaku a fait des débuts tonitruants avec Chelsea, tout le monde semble s’accorder là-dessus. "Injouable" selon la BBC, "Lukaku brille" selon le Daily Telegraph, "Mortel" pour The Times, "L’homme de la situation" pour The Guardian, "Le pire cauchemar d’Arsenal" lit-on dans The Independent.

Ce dernier met en parallèle les qualités du Belge avec les défauts de la défense d’Arsenal. "L’attaquant de Chelsea est remarquablement fort, rapide et intelligent. Des qualités qui manquent dans la défense de Mikel Arteta. Il a seulement fallu 14 minutes au joueur de 28 ans pour s’imposer. Le style de son but souligne tous les atouts de Lukaku et la plupart des faiblesses d’Arsenal."

The Times croit place beaucoup d’espoirs en cette nouvelle collaboration entre le joueur et Chelsea : "Il n’y a eu besoin que d’une petite action pour apprécier les qualités de Romelu Lukaku et se rendre compte qu’il va devenir un serial buteur dans ce Chelsea réglé pour lui."

Dans le Sun, on peut lire : "Neuf ans et 360 jours après ses premiers débuts avec Chelsea, l’impitoyable Belge semble vouloir rattraper le temps perdu avec une prestation globale impressionnante."

Twitter s’est également rapidement emballé pour la prestation de l’ancien interiste. Gary Lineker, observateur averti de la Premier League, a twitté : "J’affirme quelque chose de vraiment évident mais Chelsea sera redoutable cette saison avec Romelu Lukaku. Un attaquant de première classe !"

Après avoir été allègrement critiqué par la presse et les fans dans le passé, on espère que Romelu prendre le temps de jeter un petit œil à ce qui se dit sur lui en Angleterre ce lundi.