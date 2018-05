Chelsea remporte la FA CUP grâce à un pénalty d'Hazard, Lukaku joue 20 minutes

Chelsea s’est imposé 1-0 en finale de FA Cup grâce à un but d’Eden Hazard inscrit à la 21ème minute sur pénalty. Il avait lui-même provoqué la faute dans la surface. Malgré de nombreuses occasions surtout en deuxième période, Manchester United n’est jamais parvenu à égaliser. Romelu Lukaku est monté au jeu à la 73ème alors qu’Hazard est sorti à la 90ème. Thibaut Courtois a disputé l’ensemble de la rencontre. Il s'agit de la huitième Coupe d'Angleterre remportée par les Blues.

Le résumé de la rencontre:

Première action dangereuse du match à la 9ème minute, Hazard tente une frappe audacieuse mais De Gea ferme l’angle et garde son but inviolé. C’est Chelsea qui crée le plus dans ce début de rencontre, comme on pouvait s’y attendre. Mais les hommes de José Mourinho sont bien organisés et résistent aux attaques londoniennes pendant les vingt premières minutes.

À la 21ème minute, Phil Jones fauche Eden Hazard dans la surface. L’arbitre siffle très justement pénalty. Le Belge se fait justice tout seul : 1-0.

À la demi-heure de jeu Pogba tente une frappe lointaine qui ne passe pas très loin des cages de Thibaut Courtois qui avait bien plongé. Manchester United se procure enfin quelques possibilités, dont une juste avant la mi-temps, mais la tête de Phil Jones passe à côté du but.

L’entame de la deuxième mi-temps est meilleure pour United qui se procure beaucoup plus d’occasions. Assez logiquement, puisque c’est aux Mancuniens de sortir pour égaliser. On sent cependant que Lukaku manque aux siens qui peinent dans le dernier geste.

La balle finit au fond des filets de Courtois à la 63ème minute de jeu mais le but est annulé pour hors-jeu. Le Diable Rouge semble s’est fait mal au genou dans cette action alors qu’il avait sorti un superbe arrêt.

Romelu Lukaku monte pour les vingt dernières minutes de ce match.

À dix minutes de la fin du match, Pogba aurait du égaliser de la tête mais il se loupe.

United pousse mais n'égalise pas. Chelsea soulève sa huitième coupe d'Angleterre et sauve un peu sa saison.