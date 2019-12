Chelsea remonte Arsenal en fin de match et empoche le derby de Londres, Batshuayi spectateur

Alors qu’Arsenal semblait avoir le match en main, c’est Chelsea qui a empoché le derby de Londres dimanche lors de la 20e journée de Premier League. Menés 1-0, les Blues ont renversé la situation à leur avantage en fin de match grâce à des buts de Jorginho (83e) et Tammy Abraham (87e).

Déterminés à rester dans le top 4, les hommes de Frank Lampard avaient très bien entamé la rencontre en jouant assez haut en début de première mi-temps. Mais les Gunners ont répondu aussi présents, notamment avec des offensives sur le flanc droit (Ozil, Luiz par deux fois).

Après une première occasion pour Mason Mount (10e), c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait mouche de l’autre côté d’une superbe tête pour permettre à Arsenal de mener au score (13e).

Les Gunners pensent alors être sur la voie de la victoire. Ils n’ont d’ailleurs jamais perdu contre Chelsea quand ils ont marqué en premier (15 matches, 11 victoires, 4 partages).

Confiant, Arsenal oblige Chelsea à défendre et Ozil de se rappeler aux bons souvenirs des supporters en étant très présent en ce début de match.

Mais c’est toute l’équipe d’Arsenal qui joue bien en première période comme en témoigne la belle occasion de Lacazette à la 18e minute de jeu. Ça joue tellement bien que Frank Lampard est contraint de procéder à un premier changement à la 34e minute de jeu avec la sortie d’Emerson pour Jorginho.

Au retour des vestiaires, les Blues sont plus entreprenants en phase de construction mais les bénéfices du changement opéré en première période peinent à arriver. L’équipe de Frank Lampard ne parvient pas à se procurer d’occasions alors que Michy Batshuayi observe le tout depuis le banc de touche.

Il faut donc un fait de match, une erreur, pour débloquer la situation et c’est exactement ce qu’il s’est produit à la 83e minute. Une sortie manquée de Bernd Leno a libéré Jorginho au deuxième poteau. L’Italien n’a eu aucune difficulté à égaliser.

Dans la foulée, Arsenal a paniqué et s’est rué vers l’avant… trop vite. Un contre éclair de Chelsea conclu par Abraham d’une frappe entre les jambes de Leno a fait basculer la rencontre du côté des Blues (87e).

Mikel Arteta devra donc attendre pour engranger un premier succès avec Arsenal. Les Gunners restent sur quatre matches sans gagner (2 sur 12) et occupent la 12e place avec 24 points. Chelsea peut quant à lui oublier sa défaite contre Southampton et renforce sa 4e place au championnat avec 35 points, soit quatre de plus que Manchester United.