Chelsea refuserait de laisser partir Batshuayi, malgré plusieurs intérêts

0-1 : But de Michy Batshuayi - Kazakhstan - Belgique - 13/10/2019 Mertens déchire la défense kazakh d'une passe verticale vers Praet qui s'infiltre dans le rectangle, légèrement décalé sur la droite, et centre immédiatement devant le but. Batshuayi surgit et propulse le ballon au fond des filets de Nepogodov! C'est 0-1!