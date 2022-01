Chelsea publie une vidéo avec les excuses de Romelu Lukaku : "A moi maintenant de retrouver votre confiance"

Romelu Lukaku, attaquant de Chelsea et des Diables Rouges, a présenté des excuses pour une interview polémique à la télévision italienne durant laquelle il réaffirmait sa flamme envers son ancien club (l'Inter Milan), a indiqué mardi l'entraîneur Thomas Tuchel.

"Il s'est excusé et il est de retour à l'entraînement collectif" de mardi, a expliqué le tacticien allemand, quelques jours après avoir écarté Lukaku du groupe pour un choc en championnat contre Liverpool (2-2).

Durant la soirée de mardi, les Blues ont publié une vidéo. Les excuses officielles de Big Rom. "Chers fans, je suis désolé pour le désagrément causé. Je comprends votre ressenti. Vous connaissez l'attachement que je porte à ce club depuis ma jeunesse. A moi maintenant de retrouver votre confiance et de donner tout ce que j'ai à l'entrainement et durant les matches. Je m'excuse aussi auprès du coach, de mes équipiers et des responsables de ce club. Ce n'était pas le bon moment. Je veux maintenant avancer et briller avec cette formation de la meilleure des manières", explique notamment l'attaquant belge.

'L'incident' est donc clos. Mis sur le côté face aux Reds le week-end dernier, Lukaku réintègre le groupe des Blues pour la demi-finale aller de Coupe de la Ligue mercredi face aux Spurs de Tottenham, une formation entrainée par Antonio Conte, son mentor... à l'Inter Milan.