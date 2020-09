Chelsea poursuit ses infernales emplettes : Edouard Mendy pour concurrencer Kepa

Chelsea ne s'arrête plus ! Vexé par plusieurs saisons de vache en Premier League, Roman Abramovitch le président des Blues, met les plats dans les grands depuis le début du mercato pour renforcer un effectif jugé trop étriqué.

Après les prestigieuses arrivées de Havertz, Werner, Ziyech, Havertz, Thiago Silva, Sarr et Chilwell, Chelsea vient d'officialiser la signature d'Edouard Mendy. Le portier de 28 ans arrive en droite ligne de Rennes et s'engage en échange de 24 millions d'euros, soit le le montant le plus élevé de l'histoire pour un gardien provenant de la Ligue 1 française.

Formé au Havre, Edouard Mendy, qui possède aussi la nationalité française, a joué pour Cherbourg (2011-2015) rejoignant la deuxième équipe de Marseille une saison avant de défendre les buts du Stade de Reims (2016-2019). Huit fois international avec le Sénégal, il avait rejoint Rennes la saison dernière.

On imagine qu'avec ce transfert entrant, les dirigeants londoniens espèrent concurrencer ou mettre la pression sur leur gardien titulaire, Kepa, pas forcément à son avantage ces derniers mois.