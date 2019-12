Chelsea mord la poussière, Ancelotti gagne pour ses débuts à Everton, Arteta devra attendre

Chelsea a concédé une troisième défaite lors des quatre derniers matches jeudi après-midi lors du traditionnel Boxing Day de Premier League. A l’occasion de cette 19e journée, les Blues se sont inclinés 0-2 devant leur public face à un Southampton redoutable et froid devant le but. Michael Obafemi a mis les siens dans un fauteuil après une demi-heure de jeu (31e). Nathan Redmond s’est chargé de faire 0-2 à une vingtaine de minutes du terme (73e). Ces deux buts n’ont pas poussé Franck Lampard à faire monter Michy Batshuayi. Le Diable rouge est une nouvelle fois resté sur le banc toute la rencontre. C'est la première fois depuis 2003 que les Blues s'inclinent lors du Boxing Day.

Chelsea reste quatrième de Premier League avec 32 points mais voit Tottenham revenir à trois longueurs. Leicester (2e, 39 pts) et Manchester City (3e, 38 pts) ont l’opportunité de prendre de l’avance jeudi et vendredi soir.

D’autres londoniens, ceux d’Arsenal, attendaient quant à eux de voir si l’arrivée de Mikel Arteta sur leur banc allait inverser la (mauvaise) tendance des derniers matches. Les Gunners ont dû se contenter d’un partage 1-1 sur la pelouse de Bournemouth qui avait pris l’avance via Dan Gosling (35e) avant de voir Pierre-Emerick Aubameyang égaliser (64e).

Cela s’est mieux passé pour Carlo Ancelotti, vainqueur pour ses débuts à la tête d’Everton. Le coach italien a dû attendre la 80e minute et une tête plongeante de Dominic Calvert-Lewin (80e) pour pousser un 'ouf' de soulagement. Les 'Toffees' grimpent à la 13e place de Premier League avec 22 points, à deux longueurs seulement d’Arsenal, 11e.

On notera aussi que Crystal Palace s’est imposé 2-1 contre West Ham et que les Eagles étaient privés de Christian Benteke, absent suite à une blessure musculaire. Christian Kabasele a lui joué toute la rencontre du côté de Watford. Les Hornets ont partagé 1-1 contre Sheffield United et laissent la lanterne rouge à Norwich.