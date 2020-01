Chelsea mène à deux reprises face à dix Gunners, mais gaspille contre Arsenal

Chelsea, qui a disputé la majorité de la rencontre face à Arsenal en supériorité numérique après l'exclusion de son ancien défenseur central David Luiz, n'a pas réussi à s'imposer en ayant pourtant mené à deux reprises (2-2) ce mardi dans le cadre de la 24ème journée de Premier League.

Michy Batshuayi est monté au jeu à la 79ème minute, mais n'a pas réussi à se montrer décisif.

Ce match a d'abord été une histoire de grosses fautes individuelles. Après moins d'une demi-heure de jeu, Tammy Abraham a profité d'une passe en retrait faiblarde de Shkodran Mustafi pour filer au but, dribbler Leno et David Luiz n'a eu d'autres recours que de l'accrocher dans la surface.

David Luiz a récolté un carton rouge en prime du pénalty (26' 1-0), transformé sans trembler par Jorginho et est sorti sous les chants "David Luiz est l'un des nôtres" du public des Blues, en référence à ses années à Stamford Bridge.

Mais peu après l'heure de jeu, sur un corner repoussé de la tête, le Brésilien Gabriel Martinelli a pris le ballon à 20 mètres de son but et a vu le chemin s'ouvrir devant lui quand Ngolo Kanté, en position de dernier défenseur, a glissé, pour aller ajuster Kepa du plat du pied (63' 1-1).

Le match s'est emballé dans les dix dernières minutes, Cesar Azpilicueta redonnant l'avantage à Chelsea sur corner (84' 2-1) avant que Hector Bellerin, d'une frappe enveloppé du coin de la surface dans le petit filet opposé, n'égalise encore (87' 2-2).

Malgré ce point presque inespéré, c'est le 25ème déplacement consécutif des Gunners chez une équipe du "Big Six" sans victoire (15 défaites, 10 partages).

Chelsea a raté une excellente occasion de consolider sa position de quatrième, synonyme de ticket pour la Champions League.

Les Blues comptent tout de même six longueurs sur Manchester United et Wolverhampton, 5ème et 6ème, qui reçoivent Burnley mercredi pour le premier et Liverpool jeudi pour le second.

Toujours scotchés à la dixième place, les Gunners sont à dix points des Blues et leur seule chance de voir la C1 serait de remporter l'Europa League.