Antonio Conte et José Mourinho ne s'aiment pas mais se tolèrent désormais : la finale à enjeux de la Coupe d'Angleterre samedi à 18h15 entre Chelsea et Manchester United pourrait être l'occasion de déterrer la hache de guerre.

A Wembley, les regards ne seront toutefois pas uniquement tournés vers les bancs de touche mais aussi et surtout sur le terrain où 4 Diables rouges seront concernés, à savoir Eden Hazard et Thibaut Courtois à Chelsea ainsi que Romelu Lukaku et Marouane Fellaini à Manchester United.

Les Red Devils tenteront de sauver une pauvre campagne sans trophée, vécue dans l'ombre du magnifique voisin Manchester City. Les Blues, eux, essaieront de sauver l'honneur après une saison assez calamiteuse.