Chelsea - Manchester City : premier gros test pour Romelu Lukaku, de nouveau opposé à Guardiola

Romelu Lukaku réalise actuellement un bon début de saison pour son retour en Premier League et à Chelsea. En cinq rencontres avec les Blues, il a planté quatre pions. Trois en Premier League, un en Ligue des Champions.

Garde-t-il un petit goût de trop peu de ne pas être parvenu à faire trembler les filets adverses contre Liverpool (1-1) avec, à la clé, les seuls points perdus en championnat cette saison ? C’est probable. De quoi le motiver encore plus pour réussir haut la main le premier (très) gros test depuis son retour face à Manchester City ? On peut l’imaginer également !

Avec la course au titre effrénée qui s’annonce cette année en Premier League, chaque match, chaque unité compte plus que jamais ! Et un remake de la finale de la Ligue des Champions sera forcément regardé à travers le monde. Le genre de matches où on a (encore plus) envie de briller, le compétiteur qu’est Romelu n’y fait sans doute pas exception. Malgré tout, avec le début de saison qu’il réalise, il ne subit pas encore une pression insupportable à l’approche de cet affrontement.