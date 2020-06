Chelsea reçoit Manchester City ce jeudi soir en clôture de la 31ème journée de Premier League. Tout autre résultat qu’une victoire des Cityzens sera synonyme de sacre de Liverpool. Une rencontre à suivre en direct commenté dès 21h15.

Les Reds ont facilement disposé de Crystal Palace et comptent désormais 86 points, soit 23 unités de plus que Manchester City.

Si Kevin De Bruyne et ses équipiers ne prennent pas les trois points à Stamford Bridge, Liverpool sera officiellement sacré champion d’Angleterre pour la 19e fois de son histoire, une première depuis 1990 alors qu’il restera encore 7 journées de championnat à disputer.

Les Skyblues, privés d’Agüero blessé au genou et opéré dans la journée, peuvent donc prolonger un peu le suspense. Tout en renforçant leur deuxième place. Mais les Blues de Lampard, 4es, ont besoin de points pour conserver leur position privilégiée dans la course à la Ligue des Champions. Manchester United et Wolverhampton pointent actuellement à deux longueurs.