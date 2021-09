Chelsea : Lukaku inscrit ses deux premiers buts à Stamford Bridge dans la victoire des Blues face à Aston Villa (Vidéo)

Romelu Lukaku ne s’arrête plus de marquer. Après avoir inscrit trois buts avec les Diables Rouges lors de la trêve internationale (2 en Estonie et 1 face à la République tchèque), Lukaku s’est à nouveau mis en évidence mais avec Chelsea cette fois.

Les Blues accueillaient Aston Villa ce samedi en début de soirée dans le cadre de la 4e journée de Premier League. Il n’a fallu que quinze petites minutes à Big Rom' pour ouvrir le score et ainsi marquer son deuxième but de la saison en Angleterre. Bien lancé en profondeur par Kovacic, Lukaku a facilement éliminé son adversaire à l’aide d’un crochet avant de remporter son duel avec Jed Steer (1-0, 15'). Le Belge s'offre son premier but à Stamford Bridge.

Après le repos, le passeur croate Kovacic se transforme en buteur, profitant d'une erreur du défenseur anglais Tyrone Mings (2-0, 49'). Un gros coup sur la tête des Villains qui, malgré le score, dominaient la partie.

En fin de rencontre, Romelu Lukaku, jamais rassasié, envoie un boulet de canon dans la lucarne du gardien d'Aston Villa après un excellent travail d'Azpilicueta (3-0, 90+3'). Un premier doublé sous ses nouvelles couleurs et sûrement pas le dernier pour l'inarrêtable buteur. Chelsea s'impose 3-0 et rejoint Manchester United en tête du championnat.