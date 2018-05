Chelsea accueille Liverpool ce dimanche après-midi dans le choc de la 37ème journée de Premier League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette affiche en direct commenté.

Les Blues terminent fort la saison. Cinquièmes au classement, les Londoniens restent sur trois succès consécutifs en championnat et continuent de rêver d’accrocher une des quatre places qualificatives pour la prochaine Champions League.

Invaincus depuis mi-mars sur la scène nationale et tout fraîchement qualifiés pour la finale de la C1, les Reds sont en pleine euphorie. Il faudra rapidement retrouver ses esprits au risque de chuter du Top 4. Les hommes de Klopp ont déjà joué un match de plus que leurs principaux concurrents (Manchester United, Tottenham et Chelsea), tout faux pas peut donc leur être fatal.