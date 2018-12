Chelsea - Leicester : Le cap des cent buts en bleu pour Eden Hazard ? (LIVE commenté 16H)

Chelsea reçoit Leicester City ce samedi dans le cadre de la 18ème journée de Premier League. Eden Hazard, qui affole les statistiques depuis le début de la saison, a l'occasion d'inscrire son centième but, toutes compétitions confondues, sous les couleurs du club londonien !

Après avoir débuté la saison en fanfare, Chelsea avance désormais masqué. Bien ancrée à la quatrième place, l'équipe de Maurizio Sarri pourrait ressortir des fêtes en bien meilleure position.

Les Blues disposent d'un calendrier relativement tranquille avec les réceptions de Leicester et Southampton, et des courts déplacements à Watford et Crystal Palace.

A surveiller : la forme d'Eden Hazard. Blessé à un pied, le Diable Rouge doit être ménagé. Mais comme il l'a prouvé en marquant contre Bournemouth mercredi en Coupe de la Ligue (1-0), il n'a pas besoin d'être titulaire pour faire la différence...