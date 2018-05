Cheslea reçoit Huddersfield Town ce mercredi soir dans le cadre d'un match reporté de la 35ème journée de Premier League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct commenté.

On pensait Chelsea écarté de la course aux tickets pour la C1 mais les Blues n’ont pas abdiqué et ont remonté la pente ces dernières semaines avec notamment un succès crucial obtenu le week-end dernier contre Liverpool (1-0).

A deux journées de la fin, les Reds, futurs finalistes de la Champions League face au Real Madrid, sont troisièmes du classement, avec 72 points, mais avec un match de plus que Tottenham (71) et Chelsea (69) : trois clubs en lice pour deux places.

Thibaut Courtois est absent de la feuille de match en raison d'une blessure au dos. Eden Hazard est, quant à lui, sur le banc des remplaçants. Seul Belge au coup d'envoi, Laurent Depoitre emmène l'attaque visiteuse.