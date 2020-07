Chelsea gagne de justesse sans Batshuayi, Benteke buteur, Zaha auteur d'un petit bijou

Christian Benteke a inscrit son deuxième but de la saison en Premier League avec Crystal Palace contre Chelsea. Dans une rencontre faible en occasions mais riche en buts, le Belge a rendu espoir à Palace en inscrivant le 2-3 à une vingtaine de minutes de la fin. Un but qui n'a pas suffi puisque le score n'a plus évolué.

Benteke était titularisé, contrairement à l’autre Belge impliqué, Michy Batshuayi malgré tout de retour sur la feuille de match. Christian n’avait plus marqué depuis le début du mois de février. Il s'agit également de son premier but à domicile depuis avril 2018, il y a 801 jours.

Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Olivier Giroud, Christian Pulisic, Wilfried Zaha et Tammy Abraham.

Résumé du match

La rencontre commence d’une drôle de manière… Dès la septième minute, Olivier Giroud ouvre le score, très bien servi par Willian. Mais quelques secondes auparavant, sur la même action, Gary Cahill s’était blessé et ne s’est pas relevé. Les joueurs de Chelsea semblent ne pas avoir vu l’ex-Blues à terre. Le but est évidemment accordé alors que Cahill est remplacé. Double coup dur pour Palace dès cette entame de match.

Une petite vingtaine de minutes plus tard, Chelsea s’offre sa deuxième occasion et son deuxième but ! Willian est à nouveau à l’assist alors que Pulisic est à la conclusion. Les Blues ne forcent pas mais sont déjà en très bonne posture pour la suite de la rencontre.

D’une équipe réaliste à une autre, Crystal Palace réduit la marque à la 35e minute. En dehors du grand rectangle, Wilfried Zaha inscrit le plus beau but de cette soirée ! C’est désormais 1-2.

Le début de deuxième période est faible en rythme. Chelsea contrôle, Palace domine légèrement mais les occasions sont très rares… Les hommes de Lampard feraient mieux de rester attentifs s’ils ne veulent pas se faire surprendre.

Et alors que Crystal Palace se faisait de plus en plus dangereux, Abraham permet aux Blues de prendre le large, 1-3 à une vingtaine minute du terme.

Mais les Eagles de Palace ne baissent pas les bras et c’est notre compatriote, Christian Benteke qui remet une nouvelle fois les siens dans le coup, 2-3 et deuxième but de la saison pour le Belge.

Lors de la cinquième minute du temps additionnel, Palace passe très près du 3-3 mais le ballon échoue sur le poteau... Chelsea se fait peur mais assure la victoire de peu!