Chelsea et ses n°9 stériles : le trou laissé par Drogba que seul Costa aura su combler

Le buteur espagnol sera le premier d’une longue liste de flops pour les Blues. Torres n’a en effet planté que 20 buts en 110 matches de Premier League et n’a jamais passé la barre des 8 buts par saison en championnat.

Au moment de l’arrivée de Lukaku, Chelsea peut encore compter sur l’Ivoirien, sur un jeune Daniel Sturridge et sur sa nouvelle star : Fernando Torres, acheté pour la bagatelle de 58 millions.

Alors que Lukaku a poursuivi son chemin à West Bromwich, Everton, Manchester United et à l’Inter, les Blues ont peiné à trouver un digne héritier de la légende Drogba (164 buts avec les Londoniens), véritable idole du Diable rouge.

Equipe cherche désespérément buteur. Depuis la première arrivée de Romelu Lukaku en 2011 et le départ de Didier Drogba l’année suivante, Chelsea n’est jamais vraiment parvenu à se trouver un nouveau n°9 capable d’affoler les compteurs à Stamford Bridge.

Peu importe pour Chelsea tant qu’il peut compter sur un Diego Costa retrouvé. Dirigée cette fois-ci par Antonio Conte , la brute hispano-brésilienne claque encore 20 buts et lance – avec Eden Hazard (16 buts) – Chelsea vers un nouveau titre.

La saison suivante est moins enthousiasmante. Costa marque moins (12 buts) et ses remplaçants ne sont pas vraiment à la hauteur. Radamel Falcao et Alexandre Pato n’inscriront qu’un but chacun et repartiront la queue entre les jambes.

C’est le début d’une aventure gagnante pour l’avant-centre espagnol. Pour sa première saison sous les ordres de José Mourinho , Costa se démène et inscrit 20 buts. Pour la première fois depuis le départ de Drogba, un attaquant de Chelsea passe la barre des 10 buts en championnat. Des goals qui vont finalement permettre à Chelsea de remporter la Premier League au terme de la saison 2014-2015.

Pour franchir un cap, Chelsea a toutefois besoin d’un attaquant de pointe efficace et va réussir un excellent coup. Pour 38 millions d’euros, Diego Costa quitte l’Atletico de Madrid et débarque en Premier League.

Les arrivées de Demba Ba, de Samuel Eto’o ou de Loïc Rémy pour l’épauler n’arrangeront pas vraiment les choses. Heureusement pour les Londoniens, le danger peut arriver de la deuxième ligne. Frank Lampard d’abord et Eden Hazard après lui vont se charger d’amener une bonne dose de buts en dépassant régulièrement la barre des 10 roses par saison.

L’idylle entre les Blues et Costa va s’interrompre brusquement quelques mois plus tard. Privé de son point de repère, Chelsea va à nouveau pédaler dans la semoule.

Pour pallier le départ de Costa, les Blues misent surtout sur Alvaro Morata, attiré contre 66 millions d’euros. Un choix qui ne se révélera pas payant. Seize buts en deux saisons de Premier League, c’est trop peu pour susciter l’enthousiasme des supporters londoniens.

Et Alors que Michy Batshuayi – pourtant acheté 40 millions – est constamment envoyé en prêt, Gonzalo Higuain ne convainc pas non plus (5 buts en une saison). Entre-temps, c’est Olivier Giroud qui doit tenir la baraque mais le Français ne dépassera jamais la barre des 8 buts par saison.

L’éclosion de Tammy Abraham en 2019-2020 (15 buts) permettra à Chelsea de rester à flot et de préparer la saison triomphale 2020-2021 où les Blues remportent la Ligue des Champions. Une année où l’avant-centre allemand Timo Werner n’a pas particulièrement brillé. Les Blues ont pourtant déboursé 53 millions pour l’attirer mais l’ancien attaquant de Leipzig s’est limité à planter 6 buts en championnat et 4 en Ligue des Champions. Giroud et Abraham ne feront pas mieux… à la fin de la saison, le meilleur buteur des Blues en Premier League sera Jorginho avec 7 roses.

Capable de briller sans avant-centre ultra-efficace, Chelsea veut désormais passer à un niveau supérieur avec l’arrivée de Romelu Lukaku. En constante progression depuis sa dernière expérience à Chelsea, 'Big Rom' a marqué 160 buts en championnat sur les 9 dernières saisons, soit une moyenne de plus de 17 buts par saison. Des statistiques qui feraient un bien fou à Chelsea, intraitable lorsqu’il a pu compter sur un n°9 efficace.

Auteur de quinze matches avec Chelsea, Lukaku n'était pas parvenu à inscrire le moindre but lors de sa première expérience avec les Blues. C'est d'ailleurs le seul club dans lequel il a milité où il n'a jamais marqué. Une exception qui ne devrait plus tenir bien longtemps.