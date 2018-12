Chelsea enfonce un peu plus Fulham, Eden Hazard à l'assist

Chelsea a battu Fulham 2-0 dans le cadre de la 14ème journée de Premier League. Pedro a rapidement ouvert le score alors que Loftus-Cheek a doublé la mise à dix minutes de la fin sur un assist d'Eden Hazard qui a disputé toute la rencontre. Les Blues retrouvent le podium de la Premier League avant l'affrontement entre ses deux poursuivants, Tottenham et Arsenal. Fulham, avec Denis Odoi tout le match et Neskens Kebano à partir de la 76ème minute, s'enfonce encore un peu plus à la dernière place du classement. Il s'agissait du premier "West London Derby" entre les deux équipes depuis 2014.