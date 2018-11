Chelsea domine Palace, assist 'chanceux' de Hazard

Chelsea a remporté son duel face à Crystal Palace (3-1) ce dimanche soir lors de la 11ème journée de Premier League. Cette rencontre a marqué le retour à la compétition d’Eden Hazard qui avait manqué les trois dernières sorties des Blues en raison de problèmes au dos. Le Diable Rouge s’est d’ailleurs illustré dès sa montée au jeu (64’) en délivrant une passe décisive un peu chanceuse, sa quatrième de la saison.

Les protégés de Sarri ont pris les commandes de la rencontre à la demi-heure de jeu grâce à Morata (32’) mais se sont fait surprendre au retour de la pause par Townsend (53’). A l’heure de jeu, la montée de Hazard a reboosté les Blues et leur a permis de repasser devant. Soixante secondes plus tard, le coup franc du capitaine des Diables a traversé tout le rectangle adverse pour terminer dans les pieds de Morata qui s’est offert un doublé (65’). Un autre Espagnol, Pedro, s’est également distingué et a fixé le score (70’).

Grâce à ce succès, Chelsea prend la deuxième place, à égalité de points avec Liverpool, et reste dans le sillage de Manchester City.