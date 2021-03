Chelsea bat Everton et se donne un peu d'air à la quatrième place

En battant Everton (2-0) qui le suit au classement, Chelsea a conforté sa place au sein du top 4 de la Premier League qui qualifie pour la Champions League, ce lundi en match en retard de la 27ème journée.

Avec ce succès, les Blues portent à 50 leur total de points, quatre de plus qu'Everton, cinquième.

Ce onzième match sans défaite depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, le neuvième sans prendre de but, a encore donné lieu à une prestation maîtrisée et disciplinée des Blues.

Avec Kurt Zouma titulaire en défense centrale pour la deuxième fois sous l'ère Tuchel, mais avec Ngolo Kanté et Olivier Giroud sur le banc au coup d'envoi, Chelsea n'a quasiment jamais été bousculé par les Toffees qui restaient pourtant sur trois victoires en championnat.

Les Blues se sont même créé plusieurs occasions nettes, et sans un Jordan Pickford très bon face à Marcos Alonso (41') et à Timo Werner (80', 85'), l'ardoise aurait pu être plus lourde pour Everton.

Le manque de réussite persistant de l'Allemand, aligné en pointe, reste un vrai problème compte tenu de l'investissement qu'il a représenté cet été, mais les motifs de satisfaction l'emportent largement pour Tuchel.

Il aura ainsi sans doute apprécié la prestation de Kaï Havertz, impliqué sur le premier but - même si c'est le malheureux Ben Godfrey qui a dévié le ballon dans ses buts (31' 1-0) - et qui a provoqué le penalty du 2-0 transformé par Jorginho (65').

Un joueur de plus, après Antonio Rüdiger, Marcos Alonso ou Callum Hudson-Odoï, relancé par le technicien allemand et qui donne enfin à Chelsea la pleine mesure d'un effectif riche en quantité et en qualité.

Dans une fin de saison où beaucoup d'équipes peinent physiquement, c'est un atout de poids pour le club du sud-ouest de la capitale qui a désormais en ligne de mire Leicester et Manchester United, troisième et deuxième avec respectivement trois et quatre points d'avance sur Chelsea.