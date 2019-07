Chelsea bannit à vie un supporter raciste

Le club de Premier League de Chelsea a annoncé mardi qu'il avait banni de son stade à vie un supporter qui s'était montré raciste envers l'attaquant de Manchester City Raheem Sterling le 8 décembre dernier. Les Blues ont également décrété des interdictions d'une durée comprise entre un et deux ans à l'encontre de cinq spectateurs coupables d'un langage injurieux, menaçant et d'un comportement agressif.

Chelsea FC a dit avoir attendu la décision de la police de ne pas entamer une enquête criminelle avant de prendre ses propres décisions.

"Un individu a été définitivement exclu de Stamford Bridge pour usage d'un langage raciste injurieux et menaçant, et d'un comportement agressif", a fait savoir Chelsea dans un communiqué. "Il n'y a pas de place pour ce comportement à Stamford Bridge et une l'exclusion permanente était la sanction appropriée."

"Les personnes qui ont reçu une exclusion plus courte l'ont obtenue sur base de leurs engagements quant à leur comportement futur."

Chelsea souligne que tous les fans concernés ont eu l'occasion de faire appel et que les appels ont été entendus. Le club londonien déclare qu'il " continue d'appliquer une tolérance zéro à l'égard de tout incident raciste."