Chelsea, avec Hazard double passeur s'impose face à Watford

Chelsea s’est imposé ce dimanche à domicile face à Watford 3-0 dans la cadre de la 37e journée de Premier League. Grâce à ce succès, couplé à la défaite de Tottenham contre Bournemouth samedi, les Blues s’emparent de la troisième place au détriment des Spurs.

À Chelsea, Eden Hazard est resté sur le terrain durant 90 minutes. Il a délivré deux passes décisives. Du côté de Watford, Christian Kabasele est resté sur le banc toute la rencontre.

Après une première mi-temps très timide et peu emballante avec seulement trois tirs cadrés, les Blues se réveillent dès le retour des vestiaires. Avec à la baguette, un certain Eden Hazard, auteur de deux passes décisives. À la 48e, le centre du Brainois côté droit trouve la tête de Ruben Loftus-Cheek, isolé au petit rectangle. Trois minutes plus tard, le coup de coin du capitaine de notre équipe nationale trouve la tête de David Luiz. 2-0 à la 51e, les Blues sont à l’abri. Il s’agit des quatorzième et quinzième assists pour Hazard cette saison en Premier League. Chelsea a ensuite contrôlé le match et Higuain en a profité pour inscrire son petit but à un quart d’heure du terme, 3-0.