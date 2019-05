Chelsea, avec Hazard 23 minutes, et Tottenham avec Alderweireld dans le top 4 de Premier League

Chelsea et Tottenham ont respectivement terminé 3e et 4e de Premier League et sont donc qualifiés pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Lors de la dernière journée du championnat anglais, les deux équipes londoniennes ont respectivement partagé 0-0 contre Leicester et 2-2 contre Everton.

Chelsea termine son parcours avec 72 points, à 26 points du vainqueur Manchester City. Après avoir joué 120 minutes et inscrit le tir au but décisif en demi-finale d'Europa League jeudi, Eden Hazard a débuté la rencontre sur le banc. Il est monté au jeu à la 69e minute alors qu'en face Youri Tielemans a disputé toute la rencontre.

Du côté de Tottenham, Jan Vertonghen était touché à la cheville tandis que Toby Alderweireld a joué 90 minutes. Erik Dier (3e) et Christian Eriksen (75e) ont marqué pour les Spurs qui terminent avec 71 points.

Vainqueur 1-3 à Burnley, Arsenal (70 pts) échoue à la 5e place à un point de Tottenham. Les Gunners auront l'occasion d'accéder à la Champions League en cas de succès face à Chelsea en finale d'Europa League.

Sixième avec 66 unités, Manchester United a bouclé une mauvaise fin de championnat par une autre défaite, 0-2 contre Cardiff. Blessé à la cuisse, Romelu Lukaku était absent. Les Red Devils joueront les préliminaires d'Europa League la saison prochaine.