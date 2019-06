Cech fait son retour à Chelsea en rejoignant le staff technique

Chelsea a annoncé ce vendredi matin le retour de Petr Cech au sein du club. A 37 ans, il met un terme à sa carrière de joueur et occupera le rôle de "Technical and Performance Advisor" chez les Blues, qui consiste à apporter des conseils sur la gestion footballistique du club et faciliter la collaboration entre l'académie londonienne et l'équipe A. Il fera notamment les déplacements avec l'équipe première et travaillera avec les entraîneurs.

Cech signe donc son retour à Chelsea après avoir défendu les filets d'Arsenal lors des quatre dernières années. Il a passé onze ans sous le maillot des Blues entre 2004 et 2015, devenant le joueur étranger ayant joué le plus de matchs pour le club (494). Il y a notamment gagné quatre titres de champion d'Angleterre, une Ligue des Champions et une Ligue Europa. Cech a également été élu meilleur gardien de Premier League à quatre reprises.