Casteels suivi par Arsenal, une offre chinoise pour Dembélé

Les différents championnats européens commencent à peine à fermer leurs portes que dans les coulisses, on prépare déjà activement la saison prochaine. C'est le cas notamment à Arsenal, où les Gunners se seraient mis à la recherche d'un troisième gardien capable d'entrer en concurrence avec Petr Cech et David Ospina.

Selon le tabloïd anglais The Sun, Koen Casteels aurait été suivi ces derniers temps par Sven Mislintat, Directeur du recrutement à Arsenal, et passé par le Borussia Dortmund. L'Allemand connaît le Diable Rouge de longue date et serait intéressé par le portier de Wolfsburg.

A Londres, Koen Casteels, 25 ans, pourrait être considéré comme le successeur de Petr Cech, 36 ans. Le Colombien David Ospina, l'actuel N.2, n'a pas toujours convaincu lorsqu'il a pris place entre les perches des Gunners.

Toujours en lutte pour le maintien avec les Loups de Wolfsburg (ils affronteront Holstein Kiel en barrages aller-retour pour garder leur place au sein de l'élite), Koen Casteels est également en lutte pour une place dans le groupe des Diables Rouges en Russie.