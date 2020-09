Castagne : "Brendan Rodgers a joué un grand rôle dans mon choix de venir à Leicester"

Buteur pour sa première avec Leicester, Timothy Castagne n’a pas loupé ses débuts en Premier League. Il est revenu sur ce match sur le plateau de La Tribune.



"J’ai été élu homme du match mais ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’était la victoire et de bien commencer le championnat. Et c’est ce qu’on a fait", souligne-t-il avec modestie.



Après une saison extraordinaire en Série A avec l’Atalanta, Tim découvre l’impact médiatique de la Premier League. "Ça se sent que beaucoup plus de gens regardent le championnat anglais. Avec nos prestations, on était quand même bien suivi en Italie. Mais ici, c’est un niveau au-dessus".



Castagne cherche encore ses marques dans la ville et réside toujours à l’hôtel. Sa vie est rythmée par les entraînements. Son adaptation est aussi facilitée par la présence de Dennis Praet et Youri Tielemans. "On attend le prochain match", dit-il avec impatience.



Le défenseur des Diables est une nouvelle fois revenu sur son choix de rejoindre les Foxes. "J’aimais bien le style de jeu, le pressing que le club met. Ça rappelle un peu l’Atalanta. Et puis c’est le championnat dont je rêve depuis que je suis petit. Le coach (Brendan Rodgers, ndlr) a aussi joué un grand rôle. Il me suit depuis longtemps et il m’a donné une très bonne impression quand je lui ai parlé avant de faire mon choix. C’était important pour moi d’avoir un coach qui parle beaucoup, un peu comme Martinez en équipe nationale".



Son but – une tête au deuxième poteau – rappelle sa première réalisation chez les Diables. Tout sauf un hasard. "Le coach a modifié un peu sa tactique pour que je puisse avoir plus de moments offensifs que le back gauche. Il sait que je cours beaucoup et que je me propulse vers l’avant. Il fait en sorte que je puisse le faire un maximum même dans une défense à quatre".