Carragher atomise Pogba : "Débarrassez-vous de lui, c'est une honte, il est le plus surcoté de tous…"

Décidément, Paul Pogba défraye la chronique ces derniers temps. Pointé du doigt pour ses performances trop irrégulières avec Manchester United, le Français agace de plus en plus les supporters. Et la récente déclaration résolument provocante de son agent Mino Raiola ("Pogba va quitter Manchester United, c’est sûr, il est malheureux ici") ne risque pas d’apaiser les esprits… et surtout pas celui de Jamie Carragher, l’ancienne légende de Liverpool, reconverti consultant.

Interrogé par Sky Sports, l’Anglais n’y est pas allé avec le dos de la cuillère : "United doit s’en débarrasser. Je le répète depuis un an. Il est le joueur le plus surcoté que j’ai vu de toute ma vie. Lui et son agent sont une honte. Je ne sais pas où il ira. Mais d’ailleurs… qui voudra de lui ?"

Des déclarations qui font couler beaucoup d’encre de l’autre côté de la Manche ces dernières heures. Alors Paul Pogba, éternel mal aimé ou star surcotée ?