Capitaine Vieira appelé à la rescousse pour sauver un navire d'Arsenal à la dérive ?

Une indigente 10e place en Premier League. Un total de neuf matches consécutifs (toutes compétitions confondues) sans prendre les trois points. Un entraîneur, Unai Emery, licencié après un (trop) court laps de temps. Bref, dire que la saison d'Arsenal est très compliquée relèverait de l'euphémisme.

Endigués dans une crise sportive sans précédent (ils n'avaient plus connu pareille disette depuis 1977), les Gunners ont, à nouveau, trébuché contre Brighton jeudi soir. L'interlude Freddie Ljunberg à la tête de l'équipe londonienne ne devrait donc pas durer. En coulisses, les dirigeants d'Arsenal s'activeraient plus que jamais pour lui trouver un remplaçant. Et alors que les noms de Massimiliano Allegri, Mikel Arteta ou Nuno Santo ont circulé, le favori pourrait se nommer Patrick Vieira.

Actuellement engagé sur le petit banc de Nice, avec qui il alterne le chaud et le très froid (14e de Ligue 1), Vieira pourrait bien changer d'air et venir à la rescousse de son ancien club. On se rappelle que le Français, véritable légende des Gunners, qui a disputé 9 saisons avec les Londoniens entre 1996 et 2005. Selon les médias français, il ne serait d'ailleurs pas insensible à l'intérêt de son ancien club. Reste à voir si Nice le laissera filer aussi facilement...