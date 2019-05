Capitaine Kompany soulève son 4ème trophée de champion d'Angleterre

Manchester City a décroché un 6e titre de champion d'Angleterre, le 2e consécutif, dimanche, grâce à son succès 1-4 à Brighton lors de la dernière journée de Premier League. Avec 98 points, les Cityzens devancent Liverpool qui a battu Wolverhampton 2-0 mais doit se contenter de la 2e place malgré ses 97 points et une seule défaite au compteur. Il s'agit du 4ème titre de champion avec les Cityzens pour Vincent Kompany après ceux de 2012, 2014 et 2018. C'est le 2ème de Kevin De Bruyne. Manchester City avait également été sacré en 1937 et 1968.