Calvert-Lewin, le chouchou d'Ancelotti qui tient tête à Vardy et fait sourire Everton

Dix ans plus jeune que son collègue de Leicester, Calvert-Lewin est l’autre homme en forme de ce début de saison. Avec cinq buts en trois matches, il partage la tête du classement des buteurs avec Vardy et ne compte pas en rester là.

Dimanche Jamie Vardy , 33 ans, a ébloui la Premier League en plantant un triplé contre Manchester City qui a permis à Leicester de gagner 2-5 et de réaliser le 9 sur 9 au classement. Les Foxes ont ainsi pu rejoindre en tête du classement l’autre équipe du moment : Everton. Les Toffees peuvent eux aussi compter sur 'leur Jamie Vardy à eux', à savoir la pépite anglaise Dominic Calvert-Lewin.

La saison dernière Calvert-Lewin avait été titularisé d’emblée pour le premier match du coach italien et avait immédiatement trouvé le chemin des filets. Mis en confiance, l’attaquant d’Everton avait ensuite aligné 7 buts en 9 matches et accumulé 18 titularisations consécutives.

"Il va avoir plus de confiance en lui. Il est vraiment dangereux. Je pense que Richarlison et lui sont des attaquants fantastiques", déclarait déjà Ancelotti la saison dernière.

Dix mois plus tard, le duo fonctionne à merveille et Calvert-Lewin continue à briller sous les ordres d’Ancelotti avec qui il a marqué 13 buts en 25 matches pour un ratio d’un but toutes les 158 minutes.

S'il n'atteint pas la barre des 20 buts, il va avoir des problèmes avec moi. Il a les qualités pour le faire

Un bilan que le coach italien aimerait améliorer ultérieurement notamment grâce à l’aide amenée par les nouveaux renforts James Rodriguez, Abdoulaye Doucouré et Allan. "L’objectif pour lui est d’atteindre la barre des 20 buts. Si ce n'est pas le cas, il va avoir des problèmes avec moi", plaisante-t-il. Il a les qualités pour le faire, tout comme Richarlison. Quand James Rodriguez était à Madrid, Ronaldo a marqué 56 buts. Je ne vais pas demander à Dominic d’en faire autant mais il doit faire de son mieux."

Les attentes sont donc hautes pour le natif de Sheffield qui dispute sa 5e saison dans l’élite avec Everton après son transfert depuis Sheffield United. Arrivé pour moins de deux millions d’euros, Calvert-Lewin a depuis lors pris l’habitude des projecteurs avec ses 29 buts en 137 matches de Premier League et surtout son goal décisif en finale de la Coupe du monde des – 20 ans face au Vénézuela en 2017.

Devenu entre-temps un 'vétéran' chez les U-21 (17 matches), Calvert-Lewin a en tout cas fourni assez d’arguments à Gareth Southgate pour l’appeler en équipe première dans un futur proche.