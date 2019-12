Ça passe pour ManCity, ManU et Leicester en Coupe de la Ligue

On jouait aussi en Angleterre ce mercredi soir. Trois matches de Coupe de la Ligue anglaise. Et ça passe pour Manchester United, tout comme Manchester City et Leicester. Ces trois équipes s’ajoutent à Aston Villa dans le dernier carré de la compétition.

Manchester United a battu Colchester sans trop de difficultés, 3-0, grâce à des buts de Rashford et Martial ainsi qu’un auto but de Jackson, tous en deuxième période.

Manchester City s’est fait un peu peur avant de reprendre les choses en mains. Cancelo a inscrit le seul but de la première mi-temps. Taylor a égalisé au retour des vestiaires. Sterling a rapidement remis City sur les rails (50') avant de sceller le score (70').

Le match le plus palpitant de la soirée confrontait Everton à Leicester. Les Foxes ont réalisé une première mi-temps convaincante, menant 0-2 à la pause. Mais Davies et puis Baines en toute fin de rencontre ont forcé les tirs au but. Exercice au terme duquel Leicester a tiré son épingle du jeu.