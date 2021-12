Peut-être est-ce dû à un manque de réussite, à un cercle vicieux qui grignote le peu de confiance qui lui reste ou à son transfert avorté à Manchester City qui lui trotte toujours dans la tête, mais toujours est-il que Kane n’est que l’ombre du génial buteur qu’il était encore la saison dernière (23 buts, 18 assists en 35 matches de Premier League !).

Rendez-vous compte, en 14 apparitions avec les Spurs cette saison, il n’a planté qu’une petite banderille en Premier League. Et encore, c’était contre Newcastle mi-octobre. Depuis, 98 joueurs (!) ont fait mieux alors que le compteur à buts de Kane, lui, tourne dans le vide, à la recherche d’une salvatrice goulée de carburant.

Résultat, même son coach, Antonio Conte, doit, tant bien que mal, se justifier, lui qui s’évertue malgré tout à titulariser Kane malgré cette improbable période de disette. Et s’il tente de faire rideau pour défendre son attaquant, on sent poindre (même chez lui) quelques interrogations : "Si vous comparez ce qu’il a fait dans le passé, c’est très étrange. Mais aussi dans le passé, d’après mon expérience, avant en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur, ça arrive. J’ai joué avec des attaquants importants qui, pendant une longue période, n’ont pas marqué. Mais mon jugement à leur sujet n’a pas changé. Je voulais les avoir dans mon équipe aussi s’ils ne marquent pas. Parce que si vous avez Harry Kane dans votre équipe, vous vous sentez plus fort, c’est sûr."