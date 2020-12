Buteur contre Manchester United 25 ans après son père, Harvey Barnes rappelle un souvenir humiliant aux Red Devils

Paul Barnes ! Voilà un nom qui évoque de bien mauvais souvenirs aux supporters de Manchester United qui ont dépassé la trentaine. Un nom qui leur est revenu à l’esprit des plus attentifs d’entre eux lors du Boxing Day de Premier League. Auteur du but du 1-1 lors du duel entre les Red Devils et Leicester City (score final 2-2), Harvey Barnes a fait trembler les cages mancuniennes 25 ans après son père.

Une frappe puissante devenue imparable pour David De Gea qui a projeté les suiveurs du club 25 ans en arrière. Les Red Devils jouaient alors le deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise 1995-1996 face à York City, modeste équipe de troisième division anglaise.

Une équipe qui allait réaliser un exploit à Old Trafford en s’imposant 0-3 face aux hommes d’Alex Ferguson. Ce jour-là Paul Barnes, père d’Harvey, avait attiré la lumière sur lui en s’offrant un doublé pour propulser les siens vers la victoire. D’abord avec une frappe à distance par l’inexpérimenté gardien Kevin Pilkington puis sur penalty. Deux buts qui contribueront à cette victoire historique et à une qualification acquise au retour malgré une défaite 1-3 face à des Mancuniens venus avec l’équipe-type où figuraient notamment Paul Scholes et Eric Cantona.

Vingt-cinq ans plus tard, c’est donc un autre Barnes qui a fait mal à Man Utd dans des circonstances moins douloureuses. Auteur de son 7e but avec les Foxes cette saison, le jeune Harvey (23 ans) confirme après l’exercice 2019-2020 où il a signé 6 buts et délivré 8 assists. Des prestations qui lui ont valu une première convocation et des premières minutes en sélection anglaise face au Pays de Galles en octobre dernier.